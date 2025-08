Francesco Ferrari alla Virtus Bologna? La SECCA risposta di Cividale: “LASCIAMOLO IN PACE!”

Francesco Ferrari non si muove da Cividale per andare alla Virtus Bologna. Dopo i rumors insistenti su un possibile trasferimento alle VuNere, nella giornata di ieri è arrivata una smentita netta dai canali social ufficiali della Gesteco Cividale. A rafforzare il messaggio ci ha pensato anche il presidente Davide Micalich, intervenuto oggi sulle pagine de Il Gazzettino (edizione di Udine).

Ferrari-Gesteco, nessun addio: “Rimane con noi per tutta la stagione”

Micalich ha confermato l’interessamento della Virtus Bologna per l’MVP dell’Europeo, ma ha ribadito con forza che il giocatore resterà a Cividale per tutta la stagione 2025-2026:

“È tutto vero: c’è stato l’interessamento da parte della Virtus. Loro ci hanno provato, ma il video serve a ribadire che lui non si muove, rimane qua e ci starà tutto l’anno. Lasciamolo in pace”, ha dichiarato Micalich.

Ferrari resta a Cividale: “Un onore essere richiesti, ma lui ha scelto noi”

Il presidente ha riconosciuto che Ferrari, dopo l’exploit in campo europeo, ha attirato l’attenzione di molte squadre italiane e non solo:

“È normale che Francesco abbia ricevuto un sacco di attenzioni. Lo voleva la Virtus, ma non è l’unica. Però Ferrari ha scelto di restare. E noi, soprattutto, non lo lasciamo andare.”

Micalich ha sottolineato quanto il giocatore sia legato all’ambiente e alla piazza friulana:

“A Cividale sta volentieri e ci rimarrà tutto l’anno, dopo di che se ne andrà dove vuole. È un onore che la Virtus lo voglia ed è un onore per noi tenerlo qui.”

Il messaggio del club e del presidente è chiaro: Francesco Ferrari è un patrimonio della Gesteco Cividale e non andrà alla Virtus Bologna. Nonostante l’interesse di un top club come la Virtus Bologna, il futuro immediato del giovane talento è ancora in Friuli.