Francesco Ferrari alla Virtus, il presidente di Cividale: “Doveva rimanere fino a fine mese, non l’abbiamo presa benissimo”

Francesco Ferrari è di fatto un giocatore della Virtus Bologna. In attesa di annunci ufficiali, ieri sera ne ha parlato anche il presidente della UEB Gesteco Cividale, Davide Micalich, dopo il match vinto contro Mestre. Il numero uno del club gialloblu non ne ha però parlato con entusiasmo, anzi: ha ammesso di essere un po’ indispettito dalla “fretta” di questa operazione, che inizialmente era prevista solo per fine gennaio.

“Noi festeggiamo oggi Francesco Ferrari che va alla Virtus Bologna. La scorsa estate quando abbiamo rinnovato, la famiglia ha fatto mettere questa clausola che, se avesse fatto bene, a gennaio/febbraio sarebbe andato. Ma al di là di questo l’accordo era chiaro: sarebbe rimasto fino a fine mese con noi. Ma la Virtus Bologna, che ha 2-3 infortunati, lo vuole subito. Non l’abbiamo presa benissimo, ma prendiamo atto. Per noi la cosa giusta che poteva fare era restare con noi fino in fondo. Però quando chiama la Juventus, o la Virtus… Ora come società faremo il nostro, faremo di tutto per restare a questo livello. L’idea era di proseguire fino a fine mese, poi il tutto si è accelerato. Noi non siamo contenti, però lo accettiamo con il sorriso. È un nostro figliolo che va a giocarsi la grande chance della sua vita. Rimarrà sempre di casa qui. Io sono fortunato, orgoglioso e una volta di più entusiasta, ma è poco, di avere come allenatore Pillastrini. Un fantastico condottiero che ha sposato questa causa e non l’ha mai tradita. E con il quale mi trovo benissimo. Ci vogliamo bene, ci sosteniamo, abbiamo grande fiducia. Credo che Francesco Ferrari dovrà sempre ricordarsi della fortuna che ha avuto a trovare Stefano Pillastrini, e una società, un club e una tifoseria che lo ha adottato e spinto fino a questi livelli. Il primo a cui dedico un pensiero è Pilla: senza di lui non avrei potuto avverare un ideale di pallacanestro che è anche il suo. Anzi prima suo poi mio. Guai a chi me lo tocca” ha dichiarato Micalich.

Ferrari, classe 2005 ed MVP dell’ultimo Europeo U20 vinto dall’Italbasket, ha segnato 13.6 punti di media in questi primi mesi di stagione in Serie A2 a Cividale. Ieri sera contro Mestre ha chiuso la sua esperienza con 18 punti e 8 rimbalzi in 37′.