Francesco Ferrari è stato premiato come MVP dell’Europeo U20

L’Italia è campione d’Europa Under 20, avendo battuto in finale la Lituania: una vittoria inaspettata alla vigilia del torneo e maturata partita dopo partita grazie soprattutto ad alcuni elementi chiave. Francesco Ferrari è stato uno di questi: il giocatore visto nell’ultima staggione a Cividale, in A2, è stato spesso il miglior marcatore azzurro e anche in finale ha segnato 26 punti in 34′, con 9/16 dal campo.

Ferrari è stato nominato MVP del’Europeo, miglior giocatore con 15.9 punti di media e due prestazioni importanti in semifinale (21 punti) e finale (appunto 26 punti). Il classe 2005 è stato anche inserito nell’All-Star Five della competizione, ovvero il miglior quintetto, come unico giocatore azzurro. Il quintetto è stato completato da Mantas Juzenas, Pavle Nikolic, Alexandros Samodurov e Roman Domon.

Foto: FIBA