Francesco Ferrari: “Tante offerte dai college ma non mi sentivo pronto, quei soldi non mi spaventano”

Francesco Ferrari è stato il leader tecnico dell’Italia U20 che pochi giorni fa ha vinto l’Europeo di categoria, il primo dal 2013 per gli Azzurri. Il classe 2005 che ha indossato la maglia di Cividale nella scorsa stagione, con 8.7 punti di media in Serie A2, è stato alla fine premiato come MVP del torneo ed inserito nel miglior quintetto.

E il futuro? Nella prossima stagione sarà ancora a Cividale, probabilmente con ulteriore spazio, a differenza di molti colleghi e coetanei che negli ultimi mesi hanno scelto il college negli Stati Uniti. Intervistato da Il Gazzettino, Ferrari ha spiegato la sua decisione: “Mi sento un ragazzo molto responsabile, avevo molte proposte in America, che a livello economico stanno aumentando sempre di più a differenza dell’Europa, però non mi convincevano, non mi sentivo pronto, quei soldi lì non mi hanno spaventato perché penso di stare facendo un percorso buono. Un ragazzo di 20 anni secondo me non deve concentrarsi sui soldi perché se fa un percorso giusto arriverà comunque a guadagnare determinate cifre“.

Parole di grande maturità per un giocatore che negli ultimi 2 anni ha iniziato a scrivere il proprio nome nel panorama italiano: oltre alle ottime prestazioni in A2, a marzo 2024 aveva anche segnato 66 punti con Borgomanero in Serie B, circa un mese dopo aver vinto l’MVP della LBA Next Gen con la maglia dell’Olimpia Milano.

