Il Paris Basketball si prepara a un cambio significativo alla guida tecnica: secondo quanto riportato da Superbasket e confermato da Eurohoops, l’italiano Francesco Tabellini è il principale candidato a sostituire Tiago Splitter come head coach della squadra francese.

Un’opportunità inaspettata per Tabellini

Attualmente alla guida del Nymburk in Repubblica Ceca, Tabellini ha recentemente condotto la squadra ai quarti di finale della Basketball Champions League e ha ottenuto un vantaggio di 2-0 nella finale del campionato nazionale. In precedenza, sembrava destinato a diventare il prossimo allenatore dell’Aquila Trento, ma le ultime indiscrezioni indicano che potrebbe avere l’opportunità di allenare in EuroLeague con il Paris Basketball.

L’ascensione del Paris Basketball

Fondato nel 2018, il Paris Basketball ha rapidamente scalato le gerarchie del basket europeo, conquistando la EuroCup e debuttando con successo in EuroLeague. Sotto la guida di Tiago Splitter, ex giocatore NBA, la squadra ha adottato uno stile di gioco dinamico e offensivo, attirando l’attenzione degli appassionati.

Un nuovo capitolo per il club parigino

Con l’eventuale arrivo di Francesco Tabellini, il Paris Basketball potrebbe continuare la sua crescita, affidandosi a un coach giovane ma già esperto a livello internazionale. La scelta di un allenatore italiano riflette la volontà del club di mantenere una visione internazionale e di puntare su profili emergenti nel panorama europeo.