Francesco Totti collabora con la Maxima Roma? La ricostruzione

Francesco Totti è il grande simbolo della Roma sportiva, capitano storico della squadra giallorossa di calcio e simbolo della Capitale ancora oggi. Nelle scorse ore, a causa di una foto circolata online e condivisa anche da Mirza Alibegovic nelle sue storie Instagram, si era diffuso il sospetto che la Maxima Roma, approdata finalmente sui social nei giorni scorsi, avesse pensato proprio a lui per una campagna di comunicazione. Nella foto si vedeva Totti con una polo sulla quale compariva il logo del nuovo club capitolino, a bordo di un motorino.

Nei giorni scorsi si era anche parlato di un coinvolgimento di Totti nel progetto Maxima, notizia smetita però da Il Tempo. La foto circolata quindi non sarebbe altro che un attestato di simpatia da parte dell’ex capitano della Roma per la nuova squadra capitolina, nulla di più. E chissà che in futuro tra la Maxima e Totti non possa davvero nascere una collaborazione: per un nuovo attore del nostro basket sarebbe importante per “costruire” un brand che fino a pochi mesi fa non esisteva. Anche per alimentare la sfida cittadina a distanza con la BC Roma, che per ora sembra un po’ indietro sul piano mediatico.