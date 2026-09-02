Francesco Totti entra nello staff della Maxima Roma

Colpaccio della Maxima Roma. Non si tratta di un nuovo cestista ma di un ex giocatore di calcio. Non uno qualunque ma Francesco Totti, iconica figura romana come poche altre nella storia della città.

Il club di Matiasic ha ingaggiato l’ex capitano dell’AS Roma con il ruolo advisor, delegato allo sviluppo della fan base e responsabile delle attività di social responsability. Insomma, un chiaro tentativo di attrarre uno zoccolo duro di tifosi che per il momento faticano a identificarsi con la nuova realtà, così come con la BC Roma. Vedremo se la presenza di Totti riuscirà ad avvicinare gli sportivi capitolini. Nel video di presentazione della nuova stagione compare anche Ciro Immobile, figura di riferimento della Lazio negli anni passati. Per l’ex attaccante, però, al momento nessun incarico societario.

Queste le parole di Totti riguardo il nuovo compito.

Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida. Il ruolo e, soprattutto, il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto fin da subito. Sono molto felice di poter essere parte attiva di questo progetto e ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di accordarmi. Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all’Europa e oltre. L’ambizione è importante, ma lo è ancora di più il desiderio di costruire qualcosa che possa durare nel tempo: vogliamo regalare a Roma e ai romani una squadra di basket da sostenere, nella quale riconoscersi e di cui essere orgogliosi. Per questo ho accettato di essere Advisor della proprietà, delegato per lo sviluppo della fan base e delle operazioni CSR.