Fuori programma bagnato nel discorso post partita di Pozzecco

Gianmarco Pozzecco ha colto la sua prima vittoria da commissario tecnico della Nazionale. L’Italbasket ha battuto l’Olanda in trasferta, chiudendo così al primo posto il Girone H della qualificazioni ai Mondiali 2023, in attesa della seconda fase che inizierà ad Agosto.

Al termine della gara il Poz è andato negli spogliatoio per il consueto discorso post match, dando appuntamenti ai suoi ragazzi per il mese prossimo. Discorso che è stato di fatto troncato dai gavettoni degli atleti che hanno completamente inzuppato Pozzecco, il quale ha invitato i ragazzi a riservare lo stesso trattamento anche al senior assistant Charlie Recalcati. Un piccolo segnale del fatto che il coach sia già riuscito a entrare in sintonia con la squadra, cosa sulla quale c’erano pochi dubbi, visto il carattere guascone di Pozzecco.

