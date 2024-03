FURIA Draymond Green: espulso, la sua partita dura 4′ contro Orlando

Martedì notte Draymond Green era già finito in mezzo alle polemiche per un fallo su Patty Mills da molti giudicato meritevole di un Flagrant. In quell’occasione Green se l’era cavata con un normale fallo di gioco nella netta vittoria su Miami, ma questa notte non è stato altrettanto fortunato. La sua partita contro gli Orlando Magic è durata appena 4 minuti e 36 secondi, tanto è trascorso dalla palla a due alla decisione degli arbitri di espellerlo per doppio fallo tecnico.

Tutto è nato dopo un fallo fischiato ad Andrew Wiggins su Paolo Banchero. Da qui è partita una veemente protesta di Green (forse per un contatto precedente dall’altra parte del campo), che è stato immediatamente sanzionato con un primo fallo tecnico. Non contento, il veterano di Golden State ha seguito l’arbitro verso il quale stava protestando, continuando a parlargli in modo troppo aggressivo, sotto gli occhi anche di Steph Curry al suo fianco. Dopo diversi secondi e altri urli di Green verso l’ufficiale di gara, alla fine è arrivato anche il secondo fallo tecnico e il giocatore si è diretto immediatamente negli spogliatoi.

Per lui una rapidissima partita chiusa con 0 punti, 3 rimbalzi, 1 assist e 0/1 dal campo in 4′.

In seguito all’espulsione di Draymond Green, Curry è stato inquadrato visibilmente frustrato e quasi in lacrime dal nervoso.

Stephen Curry was visibly frustrated & shook his head after Draymond Green’s ejection just THREE MINUTES into the game.

Warriors desperately need to win games in order to stay in front of the red hot Houston Rockets for the playoffs-in.

