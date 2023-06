G1 Milano – Virtus, pagelle: Hall e Napier trascinatori, Mickey e Hackett sottotono

Il primo atto della finale Scudetto va all’Olimpia Milano. I biancorossi si affidano a Napier per restare a galla in un primo in cui Teodosic e Belinelli sembrano infallibili, poi la Virtus Bologna cede alla difesa di Messina che sale di tono, mentre Hall si rivela l’uomo che spacca la partita.

Olimpia Milano

Baron 6,5: contributo silenzioso ma molto importante, va in doppia cifra senza forzature e con canestri pesanti per non far scappare la Virtus.

Napier 7,5: la vera anima del gioco offensivo di Milano, tenuto spesso in campo nonostante i problemi di falli e i mis-match sfavorevoli ma la sua capacità di creare è imprescindibile per l’Olimpia, pure quando va un po’ fuori giri.

Shields 6: non la sua prova migliore con qualche sbavatura inusuale, comunque scrive 13 e si fa sentire nella metà campo difensiva, soprattutto dopo l’intervallo.

Hines 6: un po’ in sofferenza dal punto di vista fisico, specialmente nel primo tempo, poi riesce a rendersi utile con esperienza e intelligenza tattica.

Voigtmann 6: silente per gran parte del match ma la sua fiammata nel terzo periodo pesa tantissimo.

Tonut s.v.

Melli 6,5: mister utilità come di consueto, dopo l’intervallo la sua difesa nel pitturato è da manuale, infila un paio di canestri nel quarto periodo per indirizzare definitivamente l’incontro.

Ricci 5,5: più di 10 minuti sul parquet senza lasciare il segno e con qualche passaggio a vuoto in difesa.

Biligha n.e.

Hall (in foto) 7,5: il proverbiale coniglio dal cilindro di Messina, lui è bravissimo a sfruttare gli accoppiamenti con i difensori peggiori della Virtus ma fa canestro a ripetizione anche quando sulle tracce si mette Pajola.

Baldasso s.v.

Datome 6: utile soprattutto per tenere a galla i suoi nel primo tempo.

Coach Messina 6,5: il primo tempo non fa ben sperare, dopo l’intervallo la sua squadra fa salire l’intensità e anche le scelte difensive iniziano a pagare, il resto lo fanno Hall e Napier (nota di merito per averlo tenuto in campo nonostante i problemi di falli)

Virtus Bologna

Belinelli 7: i video dei suoi movimenti sui blocchi e nel procacciarsi falli devono essere custoditi con cura per essere mostrati alle future generazioni, nel finale la sua mano non viene armata adeguatamente

Pajola 5,5: in attacco non incide e in realtà non gestisce nemmeno al meglio, dietro fa il suo ma non lascia il segno neanche in difesa.

Jaiteh 4,5: troppo soft, non riesce a farsi sentire in nessuna delle due aree pitturate, a tratti letteralmente spaesato.

Ojeleye 6,5: aspetta sornione che i compagni lo peschino, mette atletismo e doti balistiche al servizio della squadra, giocatore ideale per una squadra con così tanti giocatori che hanno bisogno del pallone fra le mani.

Cordinier 6: nel primo tempo la sua fisicità è un rebus irrisolto nell’Olimpia, poi gli tolgono il ritmo e quando è costretto a inventare diventa molto meno pericoloso.

Mannion n.e.

Shengelia 6,5: danza sul perno in modo commovente portando a casa qualcosa ogni volta che attacca ma arriva senza benzina alla volata finale.

Hackett 5: all’apparenza la solita partita di tanta sostanza, le sue statistiche sono la consueta macedonia di assist, rimbalzi e falli subiti ma è protagonista solo in post contro i diretti marcatori, alla Virtus serve di più.

Mickey 5: il grande assente di gara 1, autore di una gara anonima in cui viene sovrastato dai lunghi avversari

Camara n.e.

Teodosic 7: un primo tempo da spellarsi le mani, nel secondo resta troppo tempo fuori e perde ritmo.

Abass 5,5: in difesa lo battono solamente con autentiche prodezze ma nonostante la qualità dei compagni è un vero spreco vederlo fungere da “appoggio” nella metà campo d’attacco.

Coach Scariolo 5: grande gestione nel primo tempo con un paio di esecuzioni dei suoi che mandano in estasi i cultori del gioco, nel secondo tempo però sono francamente inspiegabili i tanti minuti in panchina per Teodosic. Nel finale le carte della zona e della box&one non sortiscono gli effetti sperati.