G4 Milano-Bologna, quante persone l’hanno vista in TV?

Gara-4 delle finali scudetto di LBA 2023/24 tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, disponibile in chiaro su NOVE e DMAX, in simulcast su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, ha visto l’Olimpia Milano aggiudicarsi il titolo per il terzo anno consecutivo. In diretta dall’Unipol Forum di Assago, il match della vittoria è stato visto da 377.000 spettatori per uno share dell’2,2%, mentre il picco di ascolto ha registrato 491.000 spettatori amr.

Fonte: Warner Bros. Discovery

Leggi anche: Mercato LBA: le novità della settimana e tutte le situazioni contrattuali