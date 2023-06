G6 Virtus Bologna-Olimpia Milano, le pagelle: Belinelli-HD-Cordinier portano la Segafredo a gara-7

Sarà gara-7 a decretare chi tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Milano alzerà al cielo la coppa dello scudetto 2022-2023: i bianconeri hanno infatti sfoderato una prestazione di grande carattere e si sono presi gara 6 battendo i meneghini con un perentorio 85-66. Le pagelle:

Virtus Segafredo Bologna:

Alessandro Pajola, 6.5 – E’ quello dei giorni migliori soprattutto in difesa. Aiuta e non poco ad imbrigliare gli esterni milanesi.

Mam Jaiteh, 7 – Al netto di qualche errore, gioca la sua miglior gara in queste finali e si dimostra solido sotto i tabelloni chiudendo con 11 punti e 7 rimbalzi.

Awudu Abass, 6 – Si sbatte e dà il suo contributo alla causa pur dovendo ancora ritrovare un buon feeling con il canestro.

Isaia Cordinier, 8 – E’ il migliore dei suoi. Con il suo atletismo guida la difesa e la transizione bianconera. Elemento fondamentale.

Marco Belinelli, 7.5 – Non fa mai mancare il suo apporto offensivo: chiude con 14 punti e soprattutto una tripla che ha suggellato la fuga definitiva della Virtus.

Toko Shengelia, 6.5 – Si rialza dopo una gara 6 da dimenticare e torna a garantire alla causa solidità e qualità.

Daniel Hackett, 7.5 – Anche oggi tra i migliori. Difende, segna e fa segnare chiudendo con 13 punti e 7 assist.

Jordan Mickey, 6.5 – fa lavoro d’intensità che non sempre le statistiche premiano.

Semi Ojeleye, 6.5 – Intensità e triple nella sua gara più che sufficiente.

Milos Teodosic, 6 – A lungo limitato dai falli, il serbo non riesce a incidere appieno nel match anche se cerca sempre di dare ordine ai compagni.

EA7 Armani Milano

Stefano Tonut, 6 – In una serata storta per i biancorossi, si fa trovare pronto in uscita dalla panchina.

Paul Biligha, 5.5 – Non riesce a ripetere quanto di buono fatto in gara 6.

Devon Hall, 4.5 – Serataccia per lui che si sbatte in difesa ma in attacco non riesce a produrre un contributo significativo chiudendo con 0/5 dall’arco.

Shavon Shields, 5 – In una gara decisiva da lui ci si aspetta di più. Irretito dalla difesa felsinea.

Tommaso Baldasso SV

Nicolò Melli, 6.5 – Il suo lo fa sempre, lottando, difendendo e tenendo in piedi a tratti l’attacco.

Napier, 4.5 – Grande assente di serata. Paga la fisicità delle guardie avversarie e non trova sbocchi in fase offensiva.

Kyle Hines, 5 – Sembra avere grosse difficoltà sul piano della condizione.

Billy Baron, 6.5 – Prova ad alimentare la rimonta ma va troppo a sprazzi.

Luigi Datome, 6 – Parte forte ma si spegne alla distanza.

Johannes Voigtmann, 5.5 – Anche lui va a corrente alternata.