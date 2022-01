Gabriel Deck verso il ritorno al Real Madrid dopo il taglio in NBA

Gabriel Deck sembrava poter avere qualche chance in NBA l’anno scorso, quando sul finire della stagione fu firmato dagli Oklahoma City Thunder. L’argentino lasciò frettolosamente il Real Madrid su pagamento di un buyout, ma oltreoceano non ha mai trovato davvero spazio. In totale ha giocato 17 partite di cui solo 7, per 8′ di media, in questa stagione. Alla fine per Deck è arrivato il taglio, i Thunder lo hanno rilasciato in seguito ad una trade minore, confermando che quella dell’anno scorso era stata solo una mossa in ottica di salary cap (la franchigia doveva raggiungere un tot di monte ingaggi, in quel momento era sotto).

A questo punto però per Deck si è aperta la possibilità di un ritorno in Europa, dove aveva avuto sì un impatto. Secondo El Chiringuito, l’ala argentina avrebbe già l’accordo per concludere la stagione proprio nel “suo” Real Madrid, con l’aggiunta anche di un contratto per le prossime due stagioni. L’anno scorso, fino alla partenza per la NBA, Deck aveva mantenuto 8.8 punti di media in Eurolega.

🚨🚨NOTICIA #JUGONES🚨🚨 🏀 El REAL MADRID FICHA a GABY DECK por lo que queda de temporada y dos más. 🏥 Reconocimiento médico la semana que viene. (Vía @JLSanchez78) pic.twitter.com/W9JhuuRkQO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 7, 2022