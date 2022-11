Gabriele Procida è il top scorer dell’Alba Berlino nella sconfitta a Madrid

Arriva un’altra sconfitta, la quinta di fila in EuroLega dopo la partenza sprint 3-0, per l’Alba Berlino. I tedeschi hanno subito un netto KO contro il Real Madrid, col punteggio di 90-72. La gara non è mai stata in discussione, con i Blancos a +16 già all’intervallo. Se però c’è una nota lieta nella serata di Berlino porta il nome di Gabriele Procida.

La guardia italiana, al primo anno all’estero e in EuroLega, è stato per la prima volta il top scorer della sua squadra con 13 punti in meno di 19′, tirando 3/3 da due, 1/5 da tre e 4/4 ai liberi e totalizzando un plus/minus di -2 (solo tre compagni meglio di lui). Una serata quindi piuttosto positiva a livello personale per Procida, che in questa edizione di EuroLega sta segnando 8.6 punti di media. È la terza partita in cui l’ex Cantù e Fortitudo Bologna va in doppia cifra, ma nella massima competizione continentale si tratta di career-high (quello precedente, 12 punti, lo aveva realizzato all’esordio contro il Partizan).