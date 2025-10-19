Gabriele Procida, prima doppia cifra con la maglia del Real Madrid

Gabriele Procida è tornato in campo nei giorni scorsi, debuttando col Real Madrid dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box nelle prime settimane della stagione. Il talento azzurro ha giocato in Liga lo scorso weekend contro il Baskonia, segnando 2 punti in 11′, e poi non è stato portato nei 12 di Sergio Scariolo in nessuno dei due impegni settimanali di EuroLega. Chiamato di nuovo in causa in campionato, oggi contro il San Pablo Burgos, Procida ha risposto con la miglior prestazione stagionale: 10 punti in 17′, tirando 3/3 da due e 1/3 da dietro l’arco, dopo essere partito in quintetto.

Il Real ha vinto 90-80 grazie soprattutto ai 17 punti di Mario Hezonja: è la seconda vittoria in tre partite in campionato. I Blancos sono stati finora protagonisti di un avvio stagionale zoppicante, con un record di 5-3 complessivo. In EuroLega infatti hanno vinto solo 3 delle 5 partite giocate, perdendo in settimana anche contro la Stella Rossa Belgrado.