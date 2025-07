Dopo settimane di trattative serrate con la Virtus Bologna, Gabriele Procida non vestirà la maglia delle V Nere ma probabilmente andrà al Real Madrid. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo economico, nonostante si parlasse di una proposta vicina al mezzo milione di euro. A quel punto, la Virtus ha virato su altri profili, chiudendo l’operazione Carsen Edwards e scegliendo Abramo Canka come settimo italiano in rosa.

Il futuro di Gabriele Procida, giovane talento della Nazionale italiana, sembra però già definito: secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Chema de Lucas e Iacopo De Santis, l’ex giocatore dell’Alba Berlino sarebbe destinato a trasferirsi in Liga Endesa, e più precisamente al Real Madrid.

ÚLTIMA HORA: El alero internacional italiano Gabriele Procida (23 a.; 1,98 m.) ha rechazado a la Virtus de Bolonia para comprometerse con el Real Madrid según hemos sabido @IacopoDeSantis y servidor. Gabriele Procida has rejected Virtus offer to sign with Real Madrid. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 13, 2025

Una scelta strategica da parte dei Blancos, che cercano rinforzi nel reparto esterni dopo l’addio di Dzanan Musa e con l’incertezza legata alla permanenza di Mario Hezonja. Il club ha già ufficializzato gli arrivi di Theo Maledon e Justus Kramer, ma intende completare il pacchetto inserendo un giocatore atletico e futuribile come Procida, perfetto per gli equilibri di squadra e soprattutto in possesso di status da comunitario, fattore rilevante per la Liga.

A 23 anni, Procida potrebbe così fare un salto di qualità importante, approdando in una delle squadre più blasonate d’Europa, con la possibilità di giocare l’Eurolega ai massimi livelli e consolidare il suo ruolo anche in ottica Nazionale.