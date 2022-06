Gabriele Procida, tutto in pochi giorni: dal Draft NBA all’offerta di EuroLega

Gabriele Procida sta per vivere un momento di svolta della sua carriera. Nonostante le due retrocessioni consecutive con le sue due ultime squadre di club, Cantù e Fortitudo Bologna, pare pronto per essere chiamato da una squadra NBA, magari anche al primo giro. Il brianzolo sta facendo benissimo in queste settimane americane e molti talent scout NBA stanno mettendo gli occhi su di lui, perciò a oggi è quasi certa una sua chiamata, anche se non si sa precisamente a che numero, indicativamente tra la 25 e la 40.

In tutto questo però Emiliano Carchia di Sportando ha scritto che su di lui hanno messo gli occhi i tedeschi dell’Alba Berlino. Non è la prima volta che i berlinesi puntano su un giovane italiano perché avevano fatto così anche con Simone Fontecchio, che ha fatto benissimo con loro, tanto da meritarsi la chiamata del Baskonia.

Hearing that Alba Berlin is seriously considering Gabriele Procida.

The Italian forward is likely to be selected in the upcoming draft and may play in Bundesliga and EuroLeague with the German champions next season

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 21, 2022