Galatasaray, derby nel caos: Pozzecco FURIOSO espulso e comunicato durissimo del club

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe oggi si è risolto con la vittoria gialloblu 79-77, ma anche con grandissime polemiche. Il Gala durante la partita ha protestato molto per l’arbitraggio, compreso Gianmarco Pozzecco: il tecnico italiano, da poco sulla panchina giallorossa, è stato espulso proprio per aver urlato in faccia agli arbitri prendendo il pallone sottobraccio.

Dopo la partita lo stesso Galatasaray ha preso una posizione ufficiale, criticando l’arbitraggio con un comunicato stampa.

Nella 19ª giornataa della Turkish Insurance Basketball Super League, la partita che abbiamo disputato contro il Fenerbahce Beko è stata apertamente dirottata dalla terna arbitrale designata dal Comitato Centrale Arbitrale della Federazione Turca di Pallacanestro, attraverso una prestazione arbitrale estremamente inadeguata, un atteggiamento teso e di parte fin dalla palla a due iniziale fino al termine dell’incontro, e una direzione di gara incoerente.

Per tutta la partita, cori offensivi e antisportivi provenienti dagli spalti sono stati ignorati. Nella parte finale del match, le decisioni plateali assunte e il tentativo di coprire il vergognoso episodio degli annunci non sono potuti passare inosservati. Mentre al nostro avversario venivano ripetutamente concessi falli fischiati con estrema facilità, i falli commessi contro la nostra squadra non venivano sanzionati. Questo è un indicatore concreto dell’ingiustizia in campo e del doppio standard applicato.

A questo punto, ci aspettiamo che le autorità federali adottino le misure necessarie per rimuovere con urgenza dai campi da basket Recep Ankaralı — attualmente a capo del Comitato Centrale Arbitrale e noto per la sua ostilità nei confronti del Galatasaray — e l’arbitro capo Özlem Yalman, poiché è evidente che non sono in grado di svolgere correttamente i loro doveri.

Nonostante tutta questa grave ingiustizia, siamo orgogliosi dei nostri giocatori che hanno lottato con onore sul parquet, non si sono mai arresi e hanno rappresentato in modo autentico la maglia del Galatasaray. Continueremo a sostenere la nostra squadra nel modo più forte possibile per il resto della stagione. Combatteremo insieme questa ingiustizia.

Il Galatasaray non farà mai un passo indietro nella sua lotta per la giustizia, né sul campo né ai tavoli istituzionali.