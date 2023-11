Gallinari ancora con l’Italbasket? Il pensiero di Pozzecco è INEQUIVOCABILE!

Il coach dell’ASVEL Villeurbanne e commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro, Gianmarco Pozzecco, ha rilasciato una lunga intervista ad Andrea Tosi de La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti di cui ha parlato, il giornalista ha chiesto anche a Pozzecco della situazione legata a Danilo Gallinari, che non veste la maglia dell’Italbasket da più di 1 anno a causa dell’infortunio.

“Assolutamente sì. Per me Danilo sta sul podio dei migliori giocatori italiani di sempre insieme a Dino e Andrea Meneghin.Merita riconoscenza per essersi infortunato due volte indossando la maglia azzurra. Se non si fosse capito, tra averlo e non averlo scelgo sempre la prima soluzione”.

Ricordiamo che Gallinari aveva dichiarato che si era sentito un po’ “abbandonato” dall’Italbasket di Pozzecco dopo l’infortunio contro la Georgia a fine agosto 2022 ma ora sembra che sia tutto ok, anche con queste parole del commissario tecnico.

Il Gallo ha comunque ribadito la sua volontà di esserci al Pre-Olimpico dell’estate del 2024 perché sogna di ripetere l’esperienza olimpica di Tokyo 2021, anche se non sarà per nulla semplice ma quest’Italia ci ha abituato a sognare.

