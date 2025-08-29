Gallinari bacchetta l’Italbasket: “Troppi alti e bassi, così non vinciamo”

L’Italbasket ha aperto il suo cammino a EuroBasket 2025 con una sfida impegnativa contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Nonostante la sconfitta, gli Azzurri hanno mostrato sprazzi di buon gioco, soprattutto nel primo tempo, come sottolineato da Danilo Gallinari ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.

Gallinari: “Troppi alti e bassi, bisogna restare intensi”

Il veterano azzurro ha analizzato la prestazione dell’Italia, evidenziando le difficoltà avute nella ripresa:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me, poi abbiamo abbassato l’intensità. Per vincere contro queste squadre, ma in realtà contro chiunque, dobbiamo giocare intensi per 40 minuti. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, soprattutto nel terzo quarto. Però abbiamo giocato contro un’ottima squadra e ce la siamo giocata fino alla fine. Adesso la prima è andata, pensiamo già alla prossima”.

Rimbalzi e buoni tiri: le note positive

Nonostante la sconfitta, Gallinari ha evidenziato anche alcuni aspetti incoraggianti della partita, soprattutto nel primo tempo:

“Abbiamo lottato tanto a rimbalzo, creando anche seconde opportunità importanti. Secondo me abbiamo preso ottimi tiri, soprattutto nel primo tempo, che poi purtroppo abbiamo sbagliato. Ma sono situazioni che continueremo a creare e che inizieremo a mettere dentro nelle prossime partite”.

Prossimo avversario: la Georgia di Shengelia e Bitadze

Ora lo sguardo è già rivolto alla seconda partita del girone, che vedrà l’Italia affrontare la Georgia, reduce dalla sorprendente vittoria sulla Spagna all’esordio. Gallinari ha commentato così:

“Sono giocatori che conosciamo già, però sicuramente domani analizzeremo la squadra nei dettagli. Avremo le nostre riunioni e prepareremo il piano partita per cercare di eseguirlo al meglio”.

L’Italia a EuroBasket 2025: obiettivo continuità

Le parole di Gallinari confermano la sua idea: nel DNA dell’Italbasket devono esserci intensità ed energia. Contro la Grecia non è bastato, ma la strada è ancora lunga e già dalla sfida contro la Georgia gli Azzurri cercheranno di dimostrare maggiore continuità per tutti i 40 minuti.