Danilo Gallinari, neo giocatore dei Washington Wizards, ha rilasciato una lunga intervista a Federico Rana sul quotidiano Libero dove ha parlato di diversi argomenti, specialmente il suo ritorno in campo con Washington, i rimpianti della sua carriera e la Nazionale italiana, che spera di poter raggiungere Parigi 2024 l’estate prossima.

RIMPIANTI NBA

“Sicuramente i 3 infortuni. Sono arrivati nei momenti peggiori possibili: a New York da rookie, a Denver probabilmente con il miglior roster con cui abbia mai giocato e l’anno scorso in una contender. Un altro rimpianto forse è essere stato poco egoista, qui sento di aver sbagliato, è fondamentale essere egoisti se vuoi raggiungere il livello di All-Star. Me lo hanno detto in molti, compagni e avversari. Se lo fossi stato, forse sarebbe andata diversamente”.

NAZIONALE

“A disposizione, spero di poter dare una mano al gruppo la prossima estate per provare a raggiungere un traguardo importante com’è l’Olimpiade”.

Vi invitiamo a leggere l’intervista integrale a Danilo Gallinari su Libero.

Da italiani speriamo con tutto noi stessi che Gallinari rimanga integro fisicamente quest’anno e che possa essere fondamentale con la Nazionale l’estate prossima al Pre-Olimpico, ovunque esso si giocherà e contro qualunque avversario affronteremo.

