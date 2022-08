Danilo Gallinari, leader della nostra Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista al giornalista ucraino Sergiy Cherkasov, che ha appena lanciato un nuovo canale YouTube.

LA GUERRA IN UCRAINA

“Posso solo dire che è un qualcosa che non dovrebbe succedere nel 2022. Io mi tengo informato leggendo giornali italiani e americani perché è una situazione che mi tocca molto. La guerra è qualcosa di cui non vorrei parlare nel 2022. Non vorrei parlare di Paesi che invadono altri Paesi. Per me le ragioni che stanno dietro a questa guerra non ha senso e, in generale, non ci sono mai buone ragioni per scatenare una guerra, uccidere persone, famiglie, bambini. Questo è un incubo. Non riuscirò mai a capire quello che gli ucraini stanno provando perché, a meno che tu sia lì, non lo potrai mai capire per davvero. Ho grandissimo rispetto per gli ucraini che stanno combattendo e non si sono mai arresi! Onestamente spero di svegliarmi presto una mattina e leggere sui giornali che la guerra in Ucraina è finita perché questa situazione è onestamente insostenibile”.

AMBIZIONE DELL’ITALIA

“Siamo gli underdog. Ci sono 2-3 squadre che sono dei team NBA perché hanno 6-7 giocatori NBA. Noi ne abbiamo molti meno però possiamo e vogliamo essere la sorpresa di questo Europeo”.

MEDAGLIA D’ORO CON L’ITALIA O ANELLO CON BOSTON?

“Questa è una domanda difficile. Vorrei vincere entrambe le cose ma, se ne dovessi scegliere solo uno, preferirei vincere con la Nazionale perché le sensazioni di vincere con la maglia Azzura sono ineguagliabili. Speriamo di farcela!”.

LE DUE AMICHEVOLI CON LA FRANCIA

“Nella prima partita siamo stati molto intensi, nella seconda no. Nella prima gara abbiamo avuto un’ottima serata, nella seconda no. Ci stiamo comunque conoscendo, sono pur sempre amichevoli e vengono fatte proprio per questo motivo. Sono certo che saremo al massimo per le Qualificazioni Mondiali e ancora di più per l’Europeo”.

LA PROSSIMA PARTITA CONTRO L’UCRAINA

“A differenza loro, noi non abbiamo dei veri e propri centri di riferimento. Ci dobbiamo adattare, siamo molto versatili e dobbiamo lavorare bene per compensare questo gap”.

IMMAGINE IN EVDENZA

Danilo Gallinari,Simone Fontecchio

Nazionale Italiana Maschile Senior – Amichevole

Italia Francia – Italy France

FIP 2022

Bologna, 12/08/2022

Foto B.Costantini / Ciamillo-Castoria

Leggi anche: