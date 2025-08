Gallinari torna in campo ma i Vaqueros perdono Gara-2: finali sull’1-1

Fortunatamente l’assenza di Danilo Gallinari è durata una sola partita, Gara-1 delle finali di BSN in Porto Rico. L’azzurro aveva dato forfait per stare vicino alla moglie Eleonora Boi, attaccata da uno squalo in spiagga nei giorni scorsi e per questo ricoverata in ospedale. Senza di lui, i Vaqueros de Bayamon avevano vinto la prima partita in casa: in Gara-2, giocata invece in trasferta, hanno però perso 90-76 contro i Leones de Ponce.

Gallinari è tornato subito ai livelli ai quali ci ha abituati per tutta la stagione: 22 punti, secondo miglior marcatore della partita dietro i 23 dell’avversario Jezreel De Jesus. Per i Vaqueros, che ora giocheranno Gara-3 in casa, ha sicuramente pesato l’assenza di Chris Duarte, infortunato.

La Nazionale attende il Gallo: se la serie si protrarrà per le lunghe il suo arrivo in azzurro è previsto per i giorni successivi a Ferragosto.