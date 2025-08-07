Gandini su LBATV: “In 5 anni vogliamo fare come l’NFL”

Il basket italiano compie un passo storico verso la trasformazione digitale. In un’epoca in cui i contenuti sportivi si consumano sempre più online, la LBA ha scelto di investire proprio su piattaforma OTT: LBATV. A spiegare visione e strategia di LBATV è stato direttamente il Presidente della LBA, Umberto Gandini, intervistato da Radio Sportiva.

L’obiettivo? Portare il basket italiano di vertice direttamente ai tifosi, senza intermediari. In collaborazione con Deltatre, leader internazionale nel settore dello sport tech. Un modello innovativo che pone la LBA tra le prime leghe europee a intraprendere questo tipo di percorso.

Gandini: “LBATV sarà la casa della Serie A per i prossimi cinque anni”

“Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo trovato in Deltatre un partner industriale che crede nel basket di vertice e in un progetto che – nel tempo – permetterà al nostro sport di avere sempre più un rapporto diretto con i propri appassionati”.

“Così la LBA all’unanimità ha deciso di percorrere questa strada che per i prossimi cinque anni porterà LBATV ad essere la casa del basket di Serie A; all’inizio trasmetterà le nostre partite ma l’obiettivo è diventare un canale di riferimento raccontando anche quanto succede fuori dal parquet. Già da tempo, come LBA, produciamo contenuti a livello digitale, alcuni dei quali trasmessi anche da DAZN nelle scorse stagioni, e continueremo a farlo insieme a Deltatre che sta lavorando a spron battuto per costruire la redazione e il canale ed essere pronta per la Frecciarossa Supercoppa di settembre”.

Un progetto che punta non solo alla distribuzione diretta delle partite. Ma anche alla creazione di contenuti originali sul mondo della pallacanestro italiana, con l’ambizione di trasformare LBATV in un vero e proprio canale editoriale tematico.

Obiettivo: risultato dell’NFL

“Credo che l’operazione LBATV sia stata una delle più importanti che abbiamo concluso nei cinque anni del mio mandato e che dovrebbe garantirci grande solidità anche in ottica futura – ha concluso Gandini -. Proprio ieri la NFL – pure certo non paragonabile alla nostra Lega in termini di ricavi – ha ceduto le sue attività “televisive” a ESPN in cambio del 10% della stessa emittente americana di proprietà di Disney. Il nostro obiettivo è che in cinque anni la nostra piattaforma possa consolidarsi e diventare appetibile per operatori più grandi, come sta succedendo anche nel mondo dell’intrattenimento”.

LBATV debutta con la Frecciarossa Supercoppa 2025

L’esordio ufficiale della nuova piattaforma LBATV è previsto per settembre in occasione della Frecciarossa Supercoppa 2025, primo appuntamento stagionale del basket italiano. Un banco di prova importante per testare infrastruttura, engagement e qualità editoriale del servizio.