Gandini sui no-vax in Serie A: “Pochi e alcuni hanno Green Pass da guarigione”

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, ha parlato a “Sport Club” su èTV, come riportato da bolognabasket.org:

“I giocatori non vaccinati sono dipendenti da singoli club e ognuno di questi ha le proprie regole. Devono fare tampone ogni 48 ore come qualsiasi lavoratore. Campagne ne sono state fatte, sia dalla FIP che dalla GIBA; da quello che so, i numeri sono molto, molto ridotti. Qualcuno ha avuto il Covid e per questo ha avuto il Green Pass, noi aspettiamo di capire se il Governo deciderà per l’obbligo vaccinale o se farà dei distinguo per determinate categorie. Il lavoratore sportivo è regolamentato dalla Legge 91, e in questo caso servirebbero scelte certe da parte del Governo. Ci sono norme per cui sarebbe impossibile per un non vaccinato proseguire la sua attività, a livello dilettantistico, ma a livello professionistico stiamo ad aspettare”.