Gandini: “Trovo inspiegabile il 35%! Non credo fermeremo il campionato però…”

Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, ha rilasciato una lunga intervista a Luca Aquino de il Corriere di Bologna, dove ha parlato del possibile stop al campionato e della situazione che sta travolgendo il basket italiano.

Capienza al 35%

“Non ce lo aspettavamo e lo trovo inspiegabile, in un ambiente di vaccinati e con l’obbligo di mascherine ffp2. Un provvedimento che non capisco, se paragonato ad altre aree della vita sociale come i trasporti, nei quali non c’è paragone con la pulizia e il controllo dei palasport”.

Mancanza di ristori

“L’unico che abbiamo ottenuto, con un parto lungo e complesso, è il rimborso per le spese sanitarie sostenute dall’ottobre 2020 al 31 agosto 2021. In questi giorni presenteremo il rendiconto delle spese sostenute dalle società, per la serie A di basket sono stati stanziati 3 milioni. Chiederemo a gran voce che il governo riconosca a noi, come a palestre, cinema, ristoranti e altre attività, aiuti per i mancati ricavi. A spanne parliamo di 12-­15 milioni”.

Stop al campionato è un’opzione sul tavolo?

“Secondo me no, ma la riunione sarà un momento di confronto. Lo scorso anno abbiamo giocato in condizioni peggiori e siamo arrivati a fine stagione con una sola settimana di ritardo. Oggi, sebbene con 11 recuperi che collocheremo entro fine gennaio, non vedo il problema a finire nei tempi previsti”.

Olimpia-Virtus di mercoledì alle ore 16

“Mi rendo conto che sia un orario inusuale, ma si tratta di un’opportunità troppo importante per mostrare il nostro miglior prodotto su Rai Due”.

