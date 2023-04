Gara-1 di Warriors-Kings ha raggiunto record televisivi che non si vedevano da 26 anni

La prima partita della serie tra Golden State Warriors e Sacramento Kings agli NBA Playoffs non ha deluso ed è stata parecchio vista dagli appassionati NBA.

L’inizio dei playoff NBA del 2023 si è rivelato il weekend di apertura più visto della postseason dal 2011, con i match che hanno raccolto una media di 4,15 milioni di spettatori su ESPN, ABC e TNT. Anche questo è aumentato del 3% rispetto all’apertura dei playoff dello scorso anno, secondo Sports Media Watch.

Ovviamente il match Warriors-Kings ha preso i riflettori tra tutte le gare nel weekend di apertura post-stagionale, con la resa dei conti che ha ottenuto 6,26 milioni di spettatori su ABC. Questo è il 32% in più rispetto all’apertura degli Warriors contro i Denver Nuggets nei playoff del 2022. Il match ha raggiunto il picco di 7,56 milioni di spettatori.

Oltre ad essere la partita più vista nel sabato di apertura dei playoff NBA dall’incontro di gara 2 del 1997 tra Charlotte Hornets e New York Knicks, che ha raccolto 6,77 milioni di spettatori, la battaglia Warriors-Kings ha avuto anche il pubblico più numeroso di questa stagione. Ha superato il numero di spettatori (6,08 milioni) dell’incontro del giorno di Natale tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics.

Non è una sorpresa il motivo per cui molte persone si sono sintonizzate per vedere gli Warriors sfidare i Kings. Ci sono molte trame da seguire nella serie. Per prima cosa, i Dubs sono i campioni in carica. In secondo luogo, Sacramento sta giocando nella loro prima postseason in 16 anni dopo aver interrotto la più lunga siccità dei playoff nei principali sport nordamericani.

