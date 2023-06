Gara-2 finisce in caciara: Hackett e Teodosic provano a salire sugli spalti

La serie di Finale Scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è già più calda che mai, quando siamo giunti solo a Gara-2. Dopo le prime due partite al Forum, Milano è avanti 2-0 ma nel finale della partita di oggi ci sono state storie tesissime tra i giocatori bianconeri e alcuni membri del pubblico meneghino.

All’uscita dal campo infatti un tifoso avrebbe spinto Milos Teodosic, scatenando la furia del serbo e di Daniel Hackett. Entrambi si sono scagliati contro i tifoso, colpendolo e scatenando una rissa dal quale poi sono stati trattenuti grazie all’intervento di membri dello staff e compagni di squadra.

CRAZY SCENES IN MILANO 🤯

Daniel Hackett and some fans from Olimpia Milano going up in an altercation following Game 2. pic.twitter.com/ulbX8PyJwr

