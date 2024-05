Gara-4 senza storia: tra Olympiacos e Barcellona si va alla “bella”

L’Olympiacos pareggia la serie contro il Barcellona sul 2-2, allungandola fino alla decisiva Gara-5 che si disputerà settimana prossima in Catalogna. Gara-4, a differenza del match precedente, è stata senza storia, col Pireo vittorioso 92-58.

Il Barça è durato solo un quarto, chiuso tra l’altro anche in vantaggio 21-23: il secondo periodo si è aperto invece con un maxi-parziale di 24-3 in favore dei greci, lanciatissimi fino a +19. Le due squadre sono arrivate all’intervallo sul 53-37, nel terzo quarto un break iniziale di 8-0 del Pireo ha portato i biancorossi addirittura a +24. In chiusura di frazione uno scatenato Papanikolaou ha infilato 3 triple di fila per il 72-47 al 30′. Nell’ultimo periodo l’Olympiacos ha toccato anche il +36, vincendo alla fine di 34.

Una larga vittoria frutto soprattutto delle percentuali al tiro altissime dei greci, che hanno tirato 12/24 da tre punti contro il 5/22 degli avversari.

Olympiacos: McKissic 21, Fall 12, Canaan 11, Williams-Goss 11.

Barcellona: Parker 10, Vesely 9, Satoransky 6.