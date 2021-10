Gara a senso unico al Forum, l’Olimpia passeggia sulla Reyer

Olimpia Milano 93-68 Reyer Venezia

(20-10; 26-15; 27-20; 20-23)

L’Olimpia Milano senza problemi in campionato dopo il doppio turno in Eurolega, superando agevolmente una Reyer Venezia che conferma le difficoltà di inizio stagione.

Nel primo quarto è la solidità offensiva milanese a fare la differenza. Shields sigla la tripla del 6-2, seguita poche azioni dopo dal +9 firmato da Delaney. Venezia non riesce in alcun modo a muovere la retina, con l’eccezione di qualche iniziativa di Tonut e De Nicolao, e dopo pochi minuti si ritrova sotto in doppia cifra. Il primo quarto termina 20-10.

Nel secondo quarto, l’Olimpia costruisce il solco decisivo. Dopo soli due minuti si ritrova già sul 27-10, toccando il 30esimo punto con una tripla di Shields. Ricci, Hall e Hines completano l’opera, portando Milano sul +22 al termine del primo tempo.

Il secondo tempo è ordinaria amministrazione. Venezia non è più in grado di opporre alcuna resistenza, e cede passivamente a un’Olimpia a cui riesce tutto facile senza impegni eccessivi. Melli sigla il +24 (49-25), mentre la soglia psicologica dei 30 punti di scarto viene infranta da Delaney (57-28): il terzo quarto termina 73-45, l’ultimo è una passerella per il pubblico del Forum.

Olimpia Milano: Melli 8, Rodriguez 2, Leoni 0, Rapetti 0, Ricci 8, Biligha 6, Hall 9, Delaney 14, Mitoglou 18, Shields 14, Hines 6, Datome 8.

Reyer Venezia: Tonut 11, Daye 11, De Nicolao 6, Sanders 14, Phillip 8, Echodas 0, Charalampopoulos 3, Mazzola 6, Brooks 2, Cerella 0, Vitali 0, Watt 7.