La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha raggiunto un altro incredibile traguardo nella vittoria per 120-112 contro i Golden State Warriors.

James ha offerto una prestazione dominante, mettendo a referto 42 punti, 17 rimbalzi e 8 assist, dimostrandosi ancora una volta il miglior giocatore in campo. Il suo contributo è stato fondamentale per garantire ai Lakers una vittoria cruciale prima della pausa per l’All-Star Game.

LEBRON'S DOMINANCE CONTINUES 😤

👑 42 PTS (season high)

👑 17 REB

👑 8 AST

👑 6 3PM

He joins Michael Jordan as the ONLY players 40 years or older to record 40+ PTS in a game! pic.twitter.com/md8lUfzvdd

— NBA (@NBA) February 7, 2025