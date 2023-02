Gary Payton II non passa le visite mediche: la maxi-trade è a rischio

Alla fine Gary Payton II, a sorpresa, potrebbe non tornare ai Golden State Warriors come sembrava scontato alla trade deadline. Nell’ultimo giorno di mercato Warriors, Trail Blazers, Pistons e Hawks avevano concluso una trade a quattro squadre che, oltre a Payton II a Golden State, avrebbe portato anche James Wiseman a Detroit.

Ora potrebbe non muoversi nulla, a causa di un serio problema muscolare che potrebbe tenere Payton ai box per circa 3 mesi. Saputa questa cosa, dunque, gli Warriors potrebbero decidere di recedere dall’accordo e far saltare tutto. Nelle prossime ore i Dubs sceglieranno il da farsi.

Just in: A failed physical exam of Gary Payton II has placed the Golden State-Portland-Detroit-Atlanta four-team deal in serious jeopardy, sources tell me and @anthonyVslater. Payton’s core muscle injury could sideline him for up to three months following a Warriors exam.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2023