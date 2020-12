Gary Trent, l’effetto sorpresa di Portland per battere i Los Angeles Lakers

La sorpresa più grande della notte NBA è stata la vittoria dei Portland Trail Blazers per 115-107 contro i Los Angeles Lakers.

Per la franchigia dell’Oregon il top scorer è stato, neanche a dirlo, Damian Lillard con 31 punti ma dietro di lui è stato fondamentale l’apporto di Gary Trent Jr, autore di 28 punti in 23 minuti sul parquet. Un vero e proprio exploit per il figlio d’arte che già lo scorso anno, alla sua seconda stagione in NBA, aveva fatto vedere buonissime cose, chiudendo la stagione a quasi 9 punti di media. La prestazione da 7/11 da tre contro i gialloviola, però, potrebbe rappresentare la sua definitiva consacrazione.

In casa Portland da rimarcare anche la prova da 20 punti e 11 assist di McCollum così come le doppie doppie dei lunghi Nurkic (10+12) e Kanter (12+14). Per i Lakers non è bastato il solito LeBron James (29) e i 24 di Schroeder, anche perché Davis si è fermato a quota 13, pur aggiungendo 10 rimbalzi.

