George Karl: “Curry e Jokic i più rivoluzionari degli ultimi 15 anni”

I Denver Nuggets hanno sconfitto i Miami Heat in gara-1 delle NBA Finals 2023 grazie a un’altra prestazione da ricordare di Nikola Jokic.

Il due volte MVP ha concluso la partita con un’altra tripla doppia, terminando con 27 punti, 14 assist e 10 rimbalzi, dopo aver tirato solo 3/3 nel primo tempo.

Nikola ha dominato il gioco come solo lui sa fare e l’ex allenatore dei Nuggets, il leggendario George Karl, ha condiviso la sua gioia per la genialità di Jokic.

“Curry e Jokic sono i due giocatori che hanno rivoluzionato di più il gioco negli ultimi 15 anni: una point guard di neanche 190 centimetri che tira meglio di chiunque altro prima e un gigante di 213 centimetri che distribuisce la palla così come le migliori guardie. Non avrei creduto che questi unicorni srebbero potuti essere se me l’avessero chiesto un paio di decenni fa”, ha scritto Karl su Twitter.

Curry and Jokic are the two most transformative players of the past 15 years – a 6’2 PG who shoots better than anyone before and a 7’ foot giant who distributes the ball as well as the best guards

I wouldn’t have believed these unicorns existed a couple decades ago! pic.twitter.com/pDOJzvrr7i

