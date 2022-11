Georgia-Italia, i numeri su Rai3 sono stati positivi

Spettatori in calo per Georgia-Italia rispetto a Italia-Spagna, ma se si pensa alla differenza di orario (ieri, lunedì, si giocava alle 16 italiane) i dati sugli spettatori di Rai3 sono molto positivi. Come riportato da davidemaggio.it, sito specializzato, sono stati 428.000 i telespettatori solo su Rai3, con uno share del 4.4% (in netta crescita rispetto al 3.2% di venerdì sera).

Si tratta di dati positivi proprio per l’orario non semplice, le 16 di un giorno lavorativo: per la qualificazione degli Azzurri al Mondiale 2023 però i tifosi hanno risposto presente.

In questi dati non sono ovviamente compresi coloro che hanno seguito la partita in streaming su piattaforme come RaiPlay o Eleven Sports, e nemmeno chi l’ha guardata su Sky.

Fonte: Sportando