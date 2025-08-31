Georgia sulle gambe, la Grecia passeggia

In una gara a senso unico, la Grecia ha superato la Georgia con un imponente 94‑53, grazie a una prova solida in difesa e al dominio assoluto di Giannis Antetokounmpo.

In appena 25 minuti di gioco, Giannis ha messo insieme 27 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi, imprimendo il suo marchio in modo netto ed immediato. La sua partita da incorniciare, dopo il riposo di ieri con Cipro, è iniziata fin dal primo quarto, quando, insieme a Mitoglou, ha siglato i primi 14 punti per la Grecia, grazie anche a una difesa aggressiva che ha portato a ben cinque palle rubate nel solo periodo d’apertura.

La Georgia ha tentato di reagire nel secondo quarto, ma senza il contributo di Shengelia (in campo solamente nei primi quattro minuti) non ha potuto far nulla per opporsi allo strapotere greco.

Il terzo periodo ha sancito il crollo della Georgia che è apparsa stanchissima, come fatto intravedere già ieri nel finale con l’Italia. La Grecia ha allungato ulteriormente con Giannis che ha iniziato con una tripla, seguita da quelle di Papanikolaou e Larentzakis, portando il tabellone sul 69‑41 a fine quarto. Nell’ultima frazione gloria personale per Thanasis e Dorsey con gli ellenici che accumulano anche punti potenzialmente preziosi in caso di ricorso alla classifica avulsa.

STATISTICHE