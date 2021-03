Georgia Tech va in finale del Torneo ACC senza disputare la semifinale a causa del Covid-19

Poco fa la ACC, la Atlantic Coast Conference, ha annunciato che la partita di oggi tra Georgia Tech e Virginia, valida per la semifinale del Torneo ACC, è stata cancellata a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno della squadra di Virginia.

Un caso simile a quanto accaduto, sempre nel Torneo ACC, ai Duke Blue Devils, che così hanno perso qualsiasi possibilità di qualificarsi per il Torneo NCAA di settimana prossima. Virginia è stata estromessa, mentre Georgia Tech accederà direttamente alla finale dove incontrerà la vincente tra Florida State e North Carolina.

Tonight's ACC Tournament game between Georgia Tech and Virginia has been cancelled due to issues related to COVID-19, per release. Georgia Tech moves on to the title game. Virginia is OUT.

— Jon Rothstein (@JonRothstein) March 12, 2021