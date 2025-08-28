Georgia travolgente all’esordio: battuta la Spagna di Scariolo

Georgia-Spagna 83-69

(20-17; 17-18; 20-14; 26-20)

Partenza col botto per la Georgia a EuroBasket 2025 contro la Spagna. La nazionale guidata da Aleksandar Dzikic ha superato la Spagna con un convincente 83-69, conquistando una vittoria di grande prestigio all’esordio nella competizione.

La partita: solidità difensiva e ritmo offensivo

Il match è stato equilibrato nei primi due quarti (20-17; 17-18), ma nella ripresa la Georgia ha preso il controllo grazie alla sua maggiore energia sotto canestro e a un attacco più fluido. Nel terzo periodo il parziale di 20-14 ha indirizzato la gara, consolidata poi con un ultimo quarto da 26-20 che ha spento ogni tentativo di rimonta spagnola.

I protagonisti della Georgia

Alexander Mamukelashvili è stato il trascinatore con una prestazione pazzesca: 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Goga Bitadze ha dominato nel pitturato con 15 punti e 5 rimbalzi mentre il veterano Tornik’e Shengelia, pur non essendo al top della forma, ha contribuito con 13 punti e Kamar Baldwin (12 punti in 36 minuti) e Duda Sanadze (11) hanno dato solidità alla fase offensiva.

Spagna in difficoltà al tiro da tre

La Spagna di Sergio Scariolo ha faticato enormemente dall’arco, chiudendo con un pessimo 7/32 da tre punti che ha compromesso ogni chance di vittoria. I migliori in campo per le “Furie Rosse” sono stati Juancho Hernangomez (13 punti e 8 rimbalzi), Santi Aldama (12) e Dario Brizuela (11), ma nessuno è riuscito a trovare continuità offensiva.

Un successo storico per la Georgia

Per la Georgia si tratta di un successo dal valore enorme. Non solo per il morale e la classifica del girone, ma anche per la crescita internazionale della squadra. La vittoria contro una delle big storiche del basket europeo come la Spagna è un segnale forte lanciato dalla Georgia a tutte le avversarie di EuroBasket 2025. La Spagna, invece, dovrà riflettere sulla scarsa efficacia al tiro e ritrovare fluidità offensiva in vista delle prossime sfide del torneo.

Georgia: Mamukelashvili 19, 7 rimbalzi e 6 assist; Bitadze 15+5 rimbalzi; Shegelia 13; Baldwin 12; Sanadze 11. All. Aleksandar Dzikic

Spagna: Juancho Hernangomez 13 e 8 rimbalzi, Aldama 12, Brizuela 11. All. Sergio Scariolo.

QUI le stats complete del match.