Germani Brescia, Alessandro Magro sarà il prossimo allenatore

La Germani Brescia compirà una vera e proprio rivoluzione perché Alessandro Magro sarà il nuovo coach mentre Marco De Benedetto prenderà il posto di Sandro Santoro, che cambierà aria al 30 giugno, come annunciato da lui stesso in conferenza stampa.

Alessandro Magro torna alla Germani Brescia dopo essere stato l’assistant coach di Andrea Diana dal 2016 al 2019, come riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket.

De Benedetto, dopo le esperienze a Torino e Trieste, ripartirà dalla Lombardia e si occuperà della parte sportiva. A tal proposito, oltre ad aver sostanzialmente firmato Amedeo Della Valle per la prossima stagione, piace Davide Alviti, il quale è ben conosciuto da De Benedetto essendo entrambi a Trieste in questo momento. Gli unici giocato che resteranno dovrebbero essere David Moss e Christian Burns, ciò vuol dire che non è da escludere che anche Luca Vitali possa lasciare la banda, nonostante il contratto valido fino al 2022.

Si tratta certamente di una vera e propria rivoluzione per una Pallacanestro Brescia che è da tanti anni ai vertici del campionato italiano di Serie A ma che quest’anno ha underperformato, salvandosi praticamente per il rotto della cuffia con una squadra che un roster potenzialmente da prime 4-5 posizioni in graduatoria e non da ultime 3.

