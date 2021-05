La Germani Brescia arriva da una stagione davvero difficile, che però è terminata con una salvezza dopo la vittoria nel derby contro la Vanoli Cremona. I lombardi erano partiti con altri obiettivi, l’idea era di provare a raggiungere i playoff e magari anche un secondo turno. Il sogno è svanito abbastanza in fretta, più o meno quand’è stato deciso di esonerare coach Esposito a causa degli scarsi risultati maturati sul parquet. Ma Luca Banchi potrebbe cambiare il futuro di Brescia.

Maurizio Buscaglia è riuscito a tenere in Serie A Brescia ma probabilmente ciò non basterà all’ex Aquila Trento per restare sulla panchina dei biancoblu. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, il sogno di Brescia si chiama Luca Banchi, attualmente assistant coach dei Long Island Nets, squadra di New York che partecipa alla G-League, e CT della Nazionale lettone.

Si tratterebbe di un colpo importante in vista di una stagione di rilancio, considerando che è praticamente fatto l’accordo che riporterebbe in Lombardia Amedeo Della Valle, pronto a legarsi con la Germani per più di una stagione. Luca Banchi a Brescia darebbe nuova linfa alla tifoseria e soprattutto sarebbe sinonimo di risultati poiché, ovunque è andato, ha sempre fatto bene.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.