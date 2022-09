Germania di bronzo! Battuta la Polonia nella finalina

Germania – Polonia 82-69

(19-14, 17-9, 18-26, 28-20)

La Germania vince sulla Polonia nella finalina per il terzo posto ad EuroBasket 2022, tornando così a medaglia in un Europeo per la prima volta dal 2005.

Tanti errori in avvio, alla fine della prima frazione però Wagner e Schroder mettono qualche punto di divario tra le due squadre fino al 19-14 al 10′. Nei primi 5′ del secondo quarto la Polonia realizza un parziale di 1-6 per riportarsi a -1, poi finalmente si accende l’attacco tedesco. La squadra di coach Herbert, con le triple di Obst, Theis e Schroder, prende il largo fino al +15: all’intervallo la Germania è avanti 36-23, con la Polonia protagonista di un altro pessimo primo tempo dopo quello contro la Francia in semifinale.

Schroder e Wagner tengono a distanza la Polonia in apertura di secondo tempo, ma i biancorossi riescono alla fine a rientrare: Garbacz e Slaughter accorciano sul 54-49 al 30′. Sono le triple di Garbacz a guidare la rimonta polacca, fino alla parità a quota 59 sulla quale la Germania deve chiamare timeout. In uscita dal timeout, Thiemann e Voigtmann segnano due triple che lanciano la Germania: Schroder aggiunge altri 6 punti e i tedeschi possono pregustare la medaglia di bronzo con qualche minuto di anticipo. Sul -10 la Polonia chiama timeout, ma è tutto inutile: i padroni di casa vincono 82-69.

Germania: Schroder 26, Voigtmann 14, Obst 9.

Polonia: Sokolowski 18, Garbacz 12, Slaughter 10.