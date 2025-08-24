Germania, ecco i 12 per EuroBasket: è la principale rivale della Serbia?

La Germania ha passeggiato ieri sera contro la Spagna, 95-78, chiudendo la preparazione in vista dell’Europeo con una sola sconfitta contro quella Serbia che si prospetta essere la rivale principale alla conquista dell’oro. Dopo l’amichevole contro la Spagna i tedeschi, campioni del mondo in carica, hanno finalizzato il roster per EuroBasket 2025 che sarà guidato da Franz Wagner e Dennis Schroder. Proprio loro due sono stati anche gli artefici della vittoria sugli spagnoli: la star degli Orlando Magic ha segnato 29 punti, mentre Schroder ha aggiunto 22 punti e 9 assist.

Il CT Álex Mumbrú, alla sua prima esperienza con la Germania in un torneo internazionale, ha scelto questi 12 per affrontare l’Europeo: Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner.

Sono 3 i giocatori NBA, più tanti che militano in EuroLega a partire dal tiratore Andreas Obst e dagli ex Milano Maodo Lo e Johannes Thiemann. Assenti invece David Kramer, che ha subito un infortunio muscolare durante la preparazione, e Moritz Wagner, che si è rotto il tendine d’Achille durante la stagione NBA.

La Germania sarà nel Gruppo B insieme alla Lituania, che poco fa ha annunciato i convocati, la Finlandia, la Svezia, la Gran Bretagna e il Montenegro.