Germania sontuosa, Francia annichilita a Colonia

FRANCIA 63 – GERMANIA 76

(13-17, 18-21, 12-19, 20-19)

Una meravigliosa Germania schianta la Francia nella prima gara degli Europei. I tedeschi celebrano al meglio il ritiro della maglia di Dirk Nowitzki con una prova di grandissima solidità, grazie alla quale i transalpini devono arrendersi, senza riuscire mai a entrare in ritmo. I tedeschi distribuiscono benissimo le responsabilità, riuscendo a trovare dalla panchina tanta intensità difensiva e i tiri che aprono un campo che diventa subito troppo ampio per i big men francesi.

La gara si mette subito sui binari favorevoli ai padroni di casa, capaci di mettere tanta pressione sulla palla, bloccando l’attacco avversario: rifornimenti tagliati per Gobert e punteggio sul 31-38 all’intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi una fiammata di Yabusele e qualche scelta scellerata di Schroder rimettono in carreggiata la Francia, a coach Herbert basta rimandare in campo Lo e il chirurgico Thiemann per volare sul +14 a fine terzo periodo. Nell’ultima frazione Collet è costretto ad andare di fantasia, gioca con tre play e due super lunghi, trovando qualche risposta da Poirier. Dall’altra parte però la coperta è corta, così arrivano tre magie dal palleggio di Lo, Wagner e Schroder per chiudere in anticipo il match.

Inizia male il percorso di una bruttissima Francia con la coppia Gobert – Fournier sottotono e Yabusele inspiegabilmente panchinato nell’ultimo quarto, giocato in larga parte dagli impalpabili Maledon e Tarpey. Dall’altra parte la Germania con il vantaggio del fattore campo e una prova del genere all’esordio diventa una squadra da tenere d’occhio seriamente.

TABELLINI

FRANCIA: Okobo, M’Baye, Luwawu-Cabarrot 5, Heurtel 6, Yabusele 18, Fournier 7, Maledon 6, Poirier 8, Albicy, Tarpey 2, Gobert 11, Fall. Coach: Collet.

GERMANIA: Lo 13 (5 ass), Giffey 13, Weiler-Babb 3, Voigtmann 6, Wagner 8, Theis 8, Schroder 11 (5 ass), Wohlfarth-Bottermann, Hollatz n.e., Thiemann 14, Sengfelder n.e., Obst. Coach: Herbert.

