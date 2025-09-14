Germania – Turchia, le pagelle: Schroder REGALE, ottimo Bonga, sorpresa Bona

La Germania si laurea campione d’Europa al termine di una finale bellissima con la Turchia. Decisivo Dennis Schroder, nominato MVP del torneo.
Visualizza questo post su Instagram
I nostri giudizi individuali sulla finale.
GERMANIA
Bonga 7,5: prende rimbalzi, difende, chiude con un 4/4 da tre e 20 punti, prestazione totale che lo colloca definitivamente nel novero dei giocatori top di Eurolega.
Oscar Da Silva s.v.
Lo 6: partita non molto pulita ma riesce a portare quel brio che gli viene richiesto.
Tristan Da Silva 7: anche lui chirurgico dall’arco (3/4), presente in ogni momento del match ed elemento preziosissimo in questo Europeo.
Wagner 6,5: tiene in piedi la Germania nel primo tempo, scompare dal campo nel secondo ma i compagni gli tolgono le castagne dal fuoco.
Theis 6: partita di sofferenza inaudita, non riesce mai a tenere Sengun ma nel finale infila una tripla dal peso specifico immenso.
Schroder 8: un giocatore che, nonostante la doppia doppia a 2′ dalla fine, stava raccogliendo un giudizio insufficiente ma riscatta un match confusionario con due canestri da fenomeno assoluto.
Visualizza questo post su Instagram
Hollatz s.v.
Thiemann 6,5: tanto spazio a causa delle difficoltà di Theis, si arrangia come può risultando molto utile.
Kratzer n.e.
Obst 6,5: il suo lavoro in uscita dai blocchi per tirare è da far vedere in tutti i settori giovanili, nella serata decisiva gli frutta tre canestri pesanti.
Coach Mumbru 6,5: raccoglie una squadra che gioca a memoria e non la snatura, porta a casa il trofeo nonostante un percorso per lui difficile a livello personale, riuscendo a trovare tanti protagonisti diversi nei vari momenti del torneo.
TURCHIA
Larkin 7: tiene tanto la palla in mano e a volte sparacchia ma sfiora la doppia doppia (13+9), per larghi tratti illumina l’attacco turco ed è letteralmente ovunque nella metà campo difensiva.
Hazer 6: minuti preziosi da puro gregario.
Sanli n.e.
Osman 7,5: per larghi tratti stravince il duello con Wagner, giocando una partita di grande maturità, senza alcuna sbavatura.
Bitim n.e.
Korkmaz 5: dieci minuti in cui conferma che ormai a questi livelli fatica.
Sengun 7,5: per la difesa tedesca rimane per tutto il match un rebus irrisolto, poi però lascia per strada un lay up pesantissimo che spiana la strada alla Germania.
Osmani 5: match anonimo dopo l’exploit con la Grecia, è lui l’uomo che manca in questa finale.
Bona 7: impatto clamoroso sui due lati del campo con mobilità e verticalità che mettono in grossa difficoltà la Germania.
Visualizza questo post su Instagram
Yilmaz n.e.
Sipahi 6,5: le sue lunghe leve sono preziose soprattutto in difesa, nel finale insacca un canestro dall’arco in un momento molto importante.
Yurtseven n.e.
Coach Ataman 7: ha un ottimo quintetto e poche alternative in panchina, va comunque a un passo dal titolo dando alla sua squadra una identità solida e idee chiare, rafforzando il tutto con la consueta leadership nello spogliatoio e davanti ai microfoni.
[Foto: FIBA]
- Germania – Turchia, le pagelle: Schroder REGALE, ottimo Bonga, sorpresa Bona - 14 Settembre 2025
- Eurobasket 2025, i premi individuali: Dennis Schroder MVP - 14 Settembre 2025
- Olimpia Milano, Ettore Messina ha parlato del suo futuro e di Peppe Poeta - 11 Settembre 2025