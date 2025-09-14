Germania – Turchia, le pagelle: Schroder REGALE, ottimo Bonga, sorpresa Bona

La Germania si laurea campione d’Europa al termine di una finale bellissima con la Turchia. Decisivo Dennis Schroder, nominato MVP del torneo.

I nostri giudizi individuali sulla finale.

GERMANIA

Bonga 7,5: prende rimbalzi, difende, chiude con un 4/4 da tre e 20 punti, prestazione totale che lo colloca definitivamente nel novero dei giocatori top di Eurolega.

Oscar Da Silva s.v.

Lo 6: partita non molto pulita ma riesce a portare quel brio che gli viene richiesto.

Tristan Da Silva 7: anche lui chirurgico dall’arco (3/4), presente in ogni momento del match ed elemento preziosissimo in questo Europeo.

Wagner 6,5: tiene in piedi la Germania nel primo tempo, scompare dal campo nel secondo ma i compagni gli tolgono le castagne dal fuoco.

Theis 6: partita di sofferenza inaudita, non riesce mai a tenere Sengun ma nel finale infila una tripla dal peso specifico immenso.

Schroder 8: un giocatore che, nonostante la doppia doppia a 2′ dalla fine, stava raccogliendo un giudizio insufficiente ma riscatta un match confusionario con due canestri da fenomeno assoluto.

Hollatz s.v.

Thiemann 6,5: tanto spazio a causa delle difficoltà di Theis, si arrangia come può risultando molto utile.

Kratzer n.e.

Obst 6,5: il suo lavoro in uscita dai blocchi per tirare è da far vedere in tutti i settori giovanili, nella serata decisiva gli frutta tre canestri pesanti.

Coach Mumbru 6,5: raccoglie una squadra che gioca a memoria e non la snatura, porta a casa il trofeo nonostante un percorso per lui difficile a livello personale, riuscendo a trovare tanti protagonisti diversi nei vari momenti del torneo.

TURCHIA

Larkin 7: tiene tanto la palla in mano e a volte sparacchia ma sfiora la doppia doppia (13+9), per larghi tratti illumina l’attacco turco ed è letteralmente ovunque nella metà campo difensiva.

Hazer 6: minuti preziosi da puro gregario.

Sanli n.e.

Osman 7,5: per larghi tratti stravince il duello con Wagner, giocando una partita di grande maturità, senza alcuna sbavatura.

Bitim n.e.

Korkmaz 5: dieci minuti in cui conferma che ormai a questi livelli fatica.

Sengun 7,5: per la difesa tedesca rimane per tutto il match un rebus irrisolto, poi però lascia per strada un lay up pesantissimo che spiana la strada alla Germania.

Osmani 5: match anonimo dopo l’exploit con la Grecia, è lui l’uomo che manca in questa finale.

Bona 7: impatto clamoroso sui due lati del campo con mobilità e verticalità che mettono in grossa difficoltà la Germania.

Yilmaz n.e.

Sipahi 6,5: le sue lunghe leve sono preziose soprattutto in difesa, nel finale insacca un canestro dall’arco in un momento molto importante.

Yurtseven n.e.

Coach Ataman 7: ha un ottimo quintetto e poche alternative in panchina, va comunque a un passo dal titolo dando alla sua squadra una identità solida e idee chiare, rafforzando il tutto con la consueta leadership nello spogliatoio e davanti ai microfoni.

[Foto: FIBA]