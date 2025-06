Gestaccio al pubblico, il Panathinaikos fa causa ad Evan Fournier

Ieri sera si è disputato il terzo episodio della serie di finali del campionato greco tra Olympiacos e Panathinaikos. Ad OAKA, l’Olympiacos ha vinto 88-99, guadagnandosi il primo matchpoint della serie domani al Pireo. Tuttavia anche Gara-3, così come la ormai celebre Gara-2, non è stata priva di tensioni nonostante l’assenza di Dimitris Giannakopoulos, squalificato per 10 mesi. Protagonista stavolta è stato Evan Fournier: il francese in un primo momento stava per scatenare una rissa dopo un duro fallo subito per mano di Kendrick Nunn.

Poi l’episodio più controverso, mentre la sua squadra andava verso la vittoria Fournier ha rivolto al pubblico biancoverde un gestaccio ripreso da varie telecamere. La mimica del francese ha scatenato l’ira delle prime file di OAKA, con alcune persone che hanno tentato di entrare in campo. La partita è stata ferma qualche minuto e alla fine Fournier è stato espulso, chiudendo la partita con 15 punti.

Emotions are running high at OAKA as security steps in to calm things down 😳 pic.twitter.com/xPZymELAYL — BasketNews (@BasketNews_com) June 6, 2025

Non è però finita qui: secondo quanto riportato da SDNA, il Panathinaikos e alcuni tifosi avrebbero deciso di fare addirittura causa a Evan Fournier per l’episodio. Dopo la gara infatti un gruppo di tifosi si sarebbe recato presso una stazione di polizia nelle vicinanze e avrebbe denunciato il giocatore dell’Olympiacos. Il Panathinaikos sui social ci ha tenuto a sottolineare come, nonostante il comportamento di Fournier, il club abbia agito nel rispetto delle regole.

“Nonostante il gesto non provocato e vergognoso di Fournier verso i nostri tifosi, il Panathinaikos ha preso tutte le misure necessarie per assicurare la continuazione del match, rimuovendo i tifosi dalla prima fila delle tribune” ha scritto il club biancoverde. In un comunicato ufficiale post-partita, il Pana ha poi promesso che non lascerà che l’episodio passi senza conseguenze e che Fournier si sarebbe macchiato del “gesto più provocatorio nella storia del basket in Grecia”.

Παρά την απρόκλητη και επαίσχυντη χειρονομία του Εβάν Φουρνιέ προς τους φίλους της ομάδας μας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση του αγώνα, απομακρύνοντας τους φιλάθλους της πρώτης σειράς των court seats.… pic.twitter.com/N9QUHSXcXw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 6, 2025

Nella sua risposta, l’Olympiacos, sempre con una nota ufficiale, ha scritto che presenterà del materiale video agli organi giudicanti e “prenderà tutti i provvedimenti necessari perché gli hooligans che hanno aggredito Evan Fournier e Giorgos Bartzokas finiscano davanti alla giustizia e siano puniti secondo la legge dello sport”. Non solo: il Pireo ha anche scritto che presenterà i video della “giocata sporca” di Kendrick Nunn, autore del brutto fallo su Fournier nel corso del match.