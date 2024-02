GeVi Napoli: rescissione consensuale con Justin Jarowski!

La GeVi Napoli annuncia la rescissione consensuale con lo shooter Justin Jarowski mediante un comunicato ufficiale sui propri canali social.

L’americano è fermo ai box da fine 2023 in seguito a un brutto infortunio rimediato nel derby con Scafati. Al suo posto il club partenopeo ha ingaggiato già da diversi mesi Markel Brown, protagonista del trionfo in Coppa Italia, il cui rendimento finora ha abbondantemente soddisfatto coach Milicic.

Jarowski ha militato in seconda lega spagnola tra le fila del San Sebastièn Gipuzkoa nella scorsa stagione affermandosi un’eccellente tiratore dall’arco con quasi 20 di media a partita. In LBA non ha deluso le aspettative confermandosi un buon giocatore di rotazione con oltre 10 punti di media e un high-season da 25 punti nella vittoria in trasferta a Pesaro.

La notizia era nell’aria e abbastanza prevedibile: Napoli, con l’innesto di Brown, non può portare in convocazione altri americani per i noti limiti degli extra-comunitari, e al tempo stesso Jarowski necessita di accasarsi altrove per ritrovare prezioso minutaggio dopo l’infortunio.

Leggi anche: Danilo Gallinari si sblocca, ecco i primi punti con i Milwaukee Bucks.