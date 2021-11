Già finito il Cavina-bis a Sassari? Piero Bucchi pronto a salire a bordo

La sconfitta di ieri sera della Dinamo Sassari contro l’Allianz Trieste non può non portare a delle conseguenze. E la conseguenza principale per La Prealpina, a firma di Giuseppe Sciascia, dovrebbe essere l’esonero di Demis Cavina con Piero Bucchi pronto a tornare su una panchina di Serie A, quella di Sassari, dopo la retrocessione ottenuta con Cantù.

I sardi alla fine al PalaSerradimigni hanno perso solamente 83 a 74 ieri sera contro i giugliani ma a fine terzo quarto il punteggio vedeva gli ospiti sopra 71 a 42. Una prestazione a dir poco vergognosa. Per fortuna della Dinamo i triestini non hanno giocato gli ultimi 10 minuti, se no il trentello era più che probabile.

Piero Bucchi è un coach d’esperienza e potrebbe rimettere sulla giusta rotto una squadra che non ha cominciato la stagione come i sassaresi e Demis Cavina avrebbero sperato. Probabilmente non è la migliore Dinamo della gestione Stefano Sardara ma si può indubbiamente fare molto di più.

Al momento a Sassari si sta riflettendo su Cavina ma non è ancora stata presa una decisione e Bucchi è solo il primo nome che è balzato in mente alla dirigenza. Qualche allenatore bravo e senza squadra c’è ma, per esempio, Vincenzo Esposito non è percorribile, visto come si era lasciato con i biancoblu prima dell’arrivo di Gianmarco Pozzecco. E se fosse Travis Diener?

