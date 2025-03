Gian Clavell ha rischiato di perdere la vita a causa di un’infezione

Gian Clavell noi italiani ce lo ricordiamo bene, visto che meno di un anno fa era stato tra i protagonisti dell’eliminazione dell’Italbasket al Preolimpico di San Juan. Il giocatore portoricano, oggi sotto contratto con Granada in Spagna, nei giorni scorsi ha rischiato seriamente di perdere la vita a causa di complicazioni mediche. Ne ha dato notizia sua moglie, Miriam Munoz: “Si è operato d’urgenza per appendicite, è andato tutto bene ma l’infezione aveva raggiunto il sangue. È stato ricoverato in terapia intensiva, dove tutto è stato monitorato e controllato”.

Fortunatamente Clavell è ora fuori pericolo, anche se nei giorni scorsi (è entrato in terapia intensiva il 26 febbraio) le sue condizioni hanno preoccupato molto i suoi cari e tutti i tifosi portoricani e non.

In questa stagione Gian Clavell sta segnando 9.6 punti di media in Liga ACB e non è chiaro quando potrà tornare in campo.