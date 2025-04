Gianmarco Pozzecco: “Con DiVincenzo la FIP ha fatto tutto il possibile, come con Banchero”

Donte DiVincenzo giocherà EuroBasket con l’Italia? È ancora troppo presto per dirlo, nonostante l’attuale giocatore dei Minnesota Timberwolves abbia manifestato più volte la volontà di indossare la maglia azzurra. A fare il punto della situazione ci ha pensato Gianmarco Pozzecco, intervenuto ad un evento de Il Foglio allo stadio di San Siro a Milano, nella giornata di giovedì. Il Poz ha paragonato la situazione di DiVincenzo a quella di Paolo Banchero per gli sforzi che la FIP ha messo in campo: tutti ovviamente si augurano però un epilogo differente.

“Tutto ciò che la Federazione ha fatto con Banchero prima e ora con DiVincenzo è stato sufficiente per metterli nella condizione di poter decidere se giocare con noi o con gli Stati Uniti. Ci sono però aspetti burocratici a cui dobbiamo sottostare. La verità è che con Banchero siamo stati molto bravi, ma poi è saltata fuori l’opzione USA. DiVincenzo? Io e Gigi Datome siamo stati in America e abbiamo trovato un ragazzo molto disponibile. Il passaporto però ancora non c’è, siamo in attesa. Ripeto: con Banchero prima e con DiVincenzo adesso, la Federazione ha fatto tutto il necessario. Poi Paolo ha scelto gli USA, per Donte la questione è aperta ma non è responsabilità nostra. Serve solo che arrivi il passaporto, se lo farà poi starà a lui decidere” ha dichiarato Pozzecco.

Donte DiVincenzo, alla sua prima stagione ai Timberwolves, sta segnando 11.7 punti di media e nei prossimi giorni disputerà il Play-in.