Gianmarco Pozzecco conferma gli stessi 12 anche contro la Georgia

Dopo la sconfitta di misura al supplementare contro la Spagna, l’Italbasket tornerà in campo domani a Tbilisi, alle ore 16 italiane, per la seconda e ultima gara di questa finestra FIBA contro la Georgia. Per l’impegno, fondamentale in ottica qualificazione visto che Italia e Georgia sono rispettivamente 5-2 e 4-3, Gianmarco Pozzecco ha deciso di confermare gli stessi 12 convocati. Ieri Davide Moretti, Mouhamet Diouf e Nicola Akele avevano lasciato il gruppo lasciando il roster azzurro a 13 giocatori.

Unico giocatore volato in Georgia ma non ufficialmente a disposizione del Poz domani sarà Tomas Woldetensae.